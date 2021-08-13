Munzur Çayı'na giren Umut, boğularak hayatını kaybetti

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren 19 yaşındaki Umut Yıldız isimli genç boğularak hayatını kaybetti.

AA/DHA
13 Ağustos 2021 Cuma, 15:57
Munzur Çayı'na giren Umut, boğularak hayatını kaybetti
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Tunceli'de, Munzur Vadisi'ndeki Pilvenk mevkisinde Munzur Çayı'na giren Umut Yıldız (19), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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