Munzur eylemine ceza

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Bu kapsamda geçen günlerde yapılan basın açıklamasına katılan yurttaşlara “1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre alınan pandemi tedbirlerine uymamaktan” 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 20’nin üzerinde yurttaşa gönderilen ceza tebligatları ile ilgili konuşan Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, “Toplumsal muhalefetin önünü kesmek için para cezası kesiyorlar.

Daha önce bunu Kazdağları’nda yaptılar. Şimdi de Dersim’de yapıyorlar. Değil 3 bin TL, 300 bin TL ceza kesseler de biz Munzur’u savunmaktan geri durmayız. Baskılar ve bu türden oyunlar gözelere sahip çıkmamıza engel olamayacaktır” dedi.

CEZALARIN AMACI BELLİ

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Benise “Projeye karşı toplumsal olarak geliştirdiğimiz anayasal demokratik tutumlarımızın önü cezalar ile sekteye uğratılmak isteniyor.

Kesilen cezanın amacını gayet iyi biliyoruz. Munzur’da, Kazdağları’nda ve yaşamı savunan diğer alanlarda bizlere kesilen cezalar yaşam alanlarımızı savunmamızı engelleyemeyecek” diye konuştu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de “Cezalara itiraz edeceğiz. İnancımıza, dilimize, kültürümüze ve doğamıza yapılan baskılara karşı direnmek bizim en büyük hakkımız. Biz bu engellemelere rağmen Munzur’a sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.