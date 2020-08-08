'Munzur Gözeleri' için imza kampanyası

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:16

Change.org sitesi üzerinden ‘Peyzaj Düzenlemesi Altında Munzur Gözlerinin Tahrip ve Talan Edilmesini Durdurun’ başlığıyla açılan imza kampanyasında, Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesinin bölge halkının inancına, kültürüne ve hafızasına müdahale ile eş değer olduğu vurgulanarak, “Munzur Gözeleri 2001 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmesinin yanı sıra Milli Park statüsünde ki Munzur Vadisine de kaynak teşkil eden akarsu yatağıdır. Uluslararası sözleşmeler ile de koruma altındadır.Munzur Gözelerinde ki Peyzaj projesi ile koruma altında ki bir mekânın betonlaşmanın önü açıldığı gibi doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez. Bilimsel ve teknik raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir. Gözeler, Ziyaret Alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez. Halkın, kanat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

VALİ ÖZKAN: MUNZUR GÖZELERİ KORUNUR BİR ALAN HALİNE GELECEK

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından yapılan yazılı açıklamada ise alanda iş makinası çalıştırılacağı, tabii dokunun bozulacağı yönünde paylaşımların yapıldığına işaret edilerek, “Söz konusu proje 8 milyon lira maliyetlidir. Alanda iş makinası çalıştırılmayacaktır. Proje ile Munzur Gözelerimiz ve çevresi Tunceli’mizin bir değeri olarak korunur bir alan haline gelecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Proje kapsamında belirlenen çalışmanın yapılamaması halinde alanın birkaç yıl içerisinde tamamen kullanılmaz hale geleceğini, kirliliğin de artacağını belirten Özkan, açıklamasında şu bilgileri paylaşmıştı:

“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinesinde, söz konusu alanın sit alanı olması sebebiyle de Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun denetiminde yapılacak olan düzenleme çalışmasının, internet sayfası üzerinde canlı yayınlanması amacıyla ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmelere, Munzur Gözeleri gibi Tunceli’mizin ve ülkemizin önemli bir değerini kendi istemleri doğrultusunda kullanma gayreti içerisinde olanların yönlendirmelerine kapılmayalım. Gayretimiz ve çalışmalarımız daha güzel bir Tunceli içindir.”

DEDEF BAŞKANI BEN: ALEVİ HALKININ İNANCINA SALDIRI

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben ise “Munzur gözeleri bölge halkı ve Alevi kızılbaş inancının kutsalıdır. Bu peyzaj projesi kılıfı esasta, Alevi halkının inancına saldırıdır. Söz de düzenleme adı altın da bu alanı ticari bir işletmeye çevirmektir. Betonlaştırma ve çölleştirme amacı taşımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Munzur Gözeleri’ne geçtiğimiz günlerde askeri araçlarla gelen yetkililer, bölgede stant kuran yurttaşların standlarını kaldırmaya başlamış, gözelere giriş ve çıkışları kapatmıştı.