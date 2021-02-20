Munzur Gözeleri’nde tepki çeken peyzaj projesinin ihalesi iptal
Tunceli Ovacık’ta Alevilerin kutsal mekânlarından Munzur Gözeleri’nde başlayan peyzaj projesinin ihalesi, Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edildi.
Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı, Munzur Gözeleri için çevre düzenlemesi ve rekreasyon projesi hazırlamış, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan 8 milyon liralık proje onaylanmış ve ardından çalışmalar başlamıştı.
Proje kapsamında Munzur Gözeleri’nin doğal yapısına dokunulmadan bakımsız ve görüntü kirliliği yaratan unsurların ortadan kaldırılacağı ve beton olan yerlerin doğaya uygun, ahşap yerlere dönüştürüleceği belirtilmişti. Ancak çalışmalar sırasında gözelere iş makinelerinin girmesi ve beton dökülmesi tepki çekmişti.
Peyzaj projesinin kültürlerinin yok edilmesinin bir inşası olduğuna dikkat çeken Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ile çevre dernekleri çeşitli eylemler, açıklamalar ve imza kampanyaları düzenlemişti.
Dersim Doğal ve Kültürel Miras Koruma Girişimi ise Munzur Gözeleri’nin mevcut yapısını bozacağını belirttiği projeyi yargıya taşımıştı. Dersim Doğal ve Kültürel Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Av. Barış Yıldırım, Danıştay 13. Dairesi tarafından proje ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Yıldırım, “Danıştay 13. Dairesi açtığımız davada Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi ihalesinin iptaline karar verdi” ifadelerini kullandı.
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