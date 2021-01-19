Murat Ağırel: Ailemle beraberken arabayla önümü kestiler

19 Ocak 2021 Salı, 22:45

Gazeteci Murat Ağırel, ailesiyle birlikte yaşadıklarını Halk TV'de anlattı. Ağırel, arabayla önünün kesildiğini, suç duyurusunda bulunduğunu ama sonuç çıkmadığını söyledi.

Ağırel, ailesiyle yaşadığı olayı şöyle anlattı:

''Cezaevinden çıktıktan sonra eşim ve çocuğumla birlikte bir yere gittik. Bir aracın içerisinde dört kişi gördük. Aileme bir şey söylemedim ama ben tedirgin oldum. En son o kişileri ertesi gün araçla geçerken; yine eşim ve çocuğumla, bir araç gelip önümüzü kesti. Selektör yaptım, kornoya bastım… Ben sadece eşime baktım, arka arkaya gitmeye başladım ve bir önceki gün gördüğümüz araç oradaydı. Mecburen üzerlerine sürdüm. Bu konuyu; Maltepe’deki emniyet güçleri, kaymakam, belediye başkanı, güvenlik birimleri biliyor. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk, sonuç yok''

''İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?''

Silah karşıtıyım ama silaha başvurdum, ağır cezada yargılandığım için silah vermiyorlar diyen Ağırel, ''Ailemi, canımı koruyabilmek için yerel yöneticilere “Ben artık güvenli bir yere geçmek istiyorum” dedim. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Ortak tepki verebilmek için birinin katledilmesi mi gerekiyor'' dedi.

''HRANT DİNK KATLEDİLDİ''

Ağırel, ''Bu topraklarda Hrant Dink katledildi. Bugün 14’üncü yılı. Yapan insanlar, failleri belliyken; biz bugün hâlâ bugün Hrant Dink’in katillerinin bulunamadığından bahsediyoruz. Uğur Mumcu’nun, Ahmet Taner Kışlalı’nın, Bahriye Üçok’un katilleri nerede? Nerede bu insanlar'' diye sordu.

''NACİ ŞERİF ZİNDAŞTİ'NİN ADAMLARINDAN TEHDİT ALDIM''

Daha önce uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin adamlarından tehdit aldığını ve savcılığa başvurduğunu söyleyen Ağırel, "Savcılık bununla ilgili takipsizlik verdi" ifadelerini kullandı.