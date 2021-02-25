Murat Emir'den, Fahrettin Koca'ya 'aşı fiyatları' yanıtı: Çırpındıkça batıyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 22:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, ''Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediği'' sorusuna Bilim kurulu Toplantısı'nın ardından yanıt veren Koca, ''Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini ve ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle de fiyatı özellikle söylememiştim ama şunu ifade etmiştim: Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz'' ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Sağlık Bakanı, 1 milyon ücretsiz aşıya para ödendiğini itiraf etti: 'Üretici firma nakit akışı sağlamak için distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik ama ücretini olduğu gibi aldık dedi.' Genel başkanımızın iddiaları doğrulanmış oldu. 12 milyon dolar, aracı firmanın kasasında kalmış'' ifadelerini kullandı.

''ÇIRPINDIKÇA BATIYOR''

Emir, ''Bakan Fahrettin Koca çırpındıkça batıyor. 'Hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş verilmemiştir' diyor. Aracı firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı DMO’ya 12 milyon dolara satınca devlet aracı firmaya 12 milyon dolar kar payı vermiş olmuyor mu? Lafı dolandırmayın'' açıklamasını yaptı.