Murat Ongun'dan imalı paylaşım
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Marmaray’da meydana gelen arızaya ilgili olarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Ongun, “U’nun işlettiği Marmaray’da bugün sorun oldu diye birileri gibi mutlu olacak değiliz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Marmaray'ın Sirkeci istasyonu yakınlarında arızalanması ve vatandaşların rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Ongun, Ulaştırma Bakanlığı'nın metro ve diğer raylı sistemler için "M" yerine "U" logosu kullanmasına atıfta bulunarak; "Birileri gibi mutlu olacak değiliz; harf polemiği yerine, İstanbul’a hizmette ortak çalışmayı ve kaliteli hizmeti artırmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.
Murat Ongun paylaşımında "U’nun işlettiği Marmaray’da bugün sorun oldu diye birileri gibi mutlu olacak değiliz. Raylı sistemler hassas işletmelerdir, arızalar söz konusu olabilir. Harf polemiği yerine, İstanbul’a hizmette ortak çalışmayı ve kaliteli hizmeti artırmayı hedefliyoruz. Kazanan İstanbul olsun." dedi.
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