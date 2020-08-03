Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:34

İnstagram hesabından paylaştığı videolarda kadınlar başta olmak üzere sık sık cinsiyetçi hakaretler ve küfürler eden Murat Övüç, bu kez daha önce de polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'ı hedef aldı.

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Aynı küfrü art arda kullanan Övüç'e Yeşim Salkım'dan tepki geldi. Övüç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi ise tepkilere neden oldu.

Murat Övüç'ün kendisine küfür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Salkım, "Yorum sizin... 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım' diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana" dedi.



