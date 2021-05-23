Murat Sancak: "Balotelli'ye teklif yaptık"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan forvet Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 16:20
Murat Sancak:
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2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadelece edecek Adana Demirspor'da Murat Sancak, İtalyan futbolcu Mario Balotelli’ye teklif yaptıklarını duyurdu.

26 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, transfer çalışmalarına başladı. 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İtalyan golcü Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Monza formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.


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