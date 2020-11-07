Murat Uysal'ın döneminde enflasyon

07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:16

Murat Uysal başkanlığında 25 Temmuz 2019'da ilk defa toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) beklentileri aşarak 425 baz puanlık faiz indirimine gitti ve politika faizini 19.75'e çekti. 1 ay sonraki toplantıda 325 baz puanlık bir faiz indirim kararı daha geldi. Ekim toplantısında Kurul indirime devam ederek 250 baz puanla politika faizini yüzde 14'e çekti. Ardından aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi daha geldi.

Uysal, göreve başladıktan sonra yapılan 1200 baz puanlık (12 tam puan) indirim kararlarıyla 2019 yılının dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

İndirim serisi 2020 yılında devam etti. PPK politika faizini ocakta yüzde 12'den 11.25'e, şubatta ise 11.25'ten 10.75'e çekti. Mart ve nisan aylarında ise 100'er baz puanlık iki indirim daha yapıldı. Mayısta koronavirüsün yarattığı belirsizlik nedeniyle indirimlerin son bulması beklenirken PPK 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8.25'e düşürdü. Böylece 2020'nin ilk 5 ayında politika faizi 375 baz puan daha düşürüldü.

Ardından kovid19 süresinde yapılan mali canlandırmalar ve para politikası teşvikleri ile ekonomide görülen dip geride kalırken, Türk Lirası değer kaybetmeye başladı. Açılan cari açık ve yükselen enflasyon sebebiyle TCMB bu kez beklentileri aşan bir şekilde Eylül ayında politika faizi 2 tam puan artırıldı ve %10.25’e çekildi.

Ekim ayında ise değer kaybeden kur ve yükselen enflasyona beklentilerine cevaben faiz artışının devamı gelmedi. 22 Ekim PPK toplantısının ardından kurda çok hızlı bir yükseliş yaşandı ve Dolar / TL 7,78’den 8,56’ya yükselerek rekor kırdı.

Murat Uysal'ın göreve başladığı 2019 Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesinde bulunurken baz etkisiyle birlikte enflasyonda Ekim ayına kadar bir düşüş yaşandı. 2019'un Ekim ayında yüzde 8.55 olarak gerçekleşen enflasyon, bundan sonraki dönemde yüzde 10.5-12.6 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Uysal döneminde aylık enflasyona bakıldığında en az yüzde 0.38'lik bir artış görülürken, en fazla artış ise yüzde 2.13 ile 2020 Ekim ayında yaşandı.

Uysal göreve başladıktan sonra Dolar/TL kuru 7 Temmuz 2019'da 5.72 seviyesindeyken 7 Kasım 2020 itibariyle Dolar/TL kuru 8.51 seviyesinde bulunuyor

MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü.

2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na görevine getirildi.

Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı.