Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı.

AA
07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:53
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Baskanlığına Maliye eski bakanı, göreve eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.



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