Murat Yetkin’den anayasa değişikliği tartışmaları hakkında dikkat çeken “kara senaryo” yorumu

02 Şubat 2021 Salı, 11:24

Murat Yetkin, Yetkin Report'taki yazısında anayasa değişikliği hakkında dikkat çeken iki senaryo kaleme aldı. Yorumladığı senaryoların ilkinde Meclis aritmetiğini değerlendiren Yetkin, anayasa teklifi için AKP'li milletvekillerinin yeterli olduğunu ancak referandum yoluyla 360 milletvekili veya TBMM oylamasıyla değiştirmek için 400 milletvekilinin gerekliliğine dikkat çekti. AKP'nin 289, MHP'nin 48 ve BBP'nin 1 milletvekilinin bulunduğuna dikkat çeken Yetkin Anayasa düzenlemesinin referanduma götürülmesi için yeterli milletvekili oyunun sağlanamayacağını belirtti. Yetkin'in dile getirdiği "pembe senaryoya" göre AKP bu durumda CHP ve İYİ Parti ile işbirliği yapmak zorunda.

Yetkin'in kaleme aldığı "pembe senaryo" şöyle:

"Anayasası değiştirme teklifi için 200 milletvekilinin imzası gerekiyor. AK Parti’nin 289 milletvekili var, yani teklif sorun olmaz.

Ancak iş oylamaya gelince, Anayasası halkoylaması, yani referandum yoluyla değiştirmek için 360 (beşte üç), TBMM oylamasıyla değiştirmek içinse 400 (üçte iki) milletvekili oyu gerekiyor.

MHP’nin 48 milletvekili var. Cumhur İttifakının toplam 337 sandalyesi var, BBP’yi de oraya katarsak 338. Yani bir Anayasa değişiklik teklifini TBMM’den referandumsuz geçirmek için, eğer Cumhur İttifakı uzlaşması aranıyorsa Erdoğan’ın 62 milletvekiline daha ihtiyacı var. Referanduma götürmek içinse 22.

Pembe senaryo, Erdoğan’ın kovit-sonrası uluslararası siyasi ve ekonomik düzende yer alabilmek için bazı güçlerini TBMM ve yargıya geri vermesi olabilir. Bu durumda ideal senaryo, tıpkı 2003-2004 döneminde olduğu gibi AK Parti-CHP işbirliği olabilir. Son istifalarla CHP’nin 135’e düşmüş olan milletvekili sayısıyla dahi AK Parti-CHP uzlaşmasıyla gidilebilecek Anayasa değişikliğinin TBMM’de 424 oyu olur. Buna 37 sandalyesi bulunan İYİ Parti de katılırsa seçmenin neredeyse dörtte üçünün onayını alan bir tablo çıkar ortaya."

Söz konusu işbirliği sağlandığı takdirde devreye girebilecek "kara senaryoyu" değerlendiren Murat Yetkin, milletvekili borsasının açılacağı ve AKP ile Erdoğan'ın gerekli 20-25 milletvekilini bulmak için her türlü imkanı kullanabileceğini ifade etti.

Yetkin'in yorumladığı "kara senaryo" şöyle:

"Erdoğan’a bu güç da az geliyor ve Rusya’da Vladimir Putin, Çin’de Şi Cingpin gibi fiilen, Suudi Arabistan’daki Suud Hanedanı gibi ömür boyu sürecek iktidarı kast ediyorsa Anayasa değişikliği ile o zaman kara senaryo devreye girer.

Yani milletvekili 1970’lerde, 1990’larda gördüğümüz türden milletvekili borsası açılır. Bazı milletvekillerinin çıkarları için neler yapabileceğini en son 28 Şubat döneminde gördük. Kara senaryo, Erdoğan ve AK Parti’nin her türlü imkânı kullanarak Cumhur İttifakıyla birlikte oy verecek 20-25 milletvekilini bulmak isteyeceği senaryodur.

Yapar mı? Yapabilir?

Yapması doğru mu olur? Hayır, yanlış olur. Zaten her köşesinden dökülmeye başlayan sistemdeki çürümeyi hızlandırır.

Erdoğan kazandığını zanneder, sonuçta o kaybederken bugün etrafında toplanan şakşakçıların sırra kadem bastığını, hatta kendisini taşlamaya başladığını görür."