Murat Yetkin: AK Parti ilk defa savunma pozisyonuna geçiyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 16:22

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin iktidara geldiğinden beri ilk kez savunma pozisyonuna çekildiğini yazdı.

Yetkin bu iddiasına örnek olarak ise, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görev değişimi, Sağlık Bakanı'nın özür dilemesi, muhalefetin “128 milyar dolar nerede?” sorularına yönelik cevaplama çabaları, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Reform geliyor" açıklaması ve Gara operasyonu konusunda savunmaya geçilmesini gösterdi.

"İKİ YIL SONRA HATAYI KABUL ETMİŞ OLDU"

Yetkin'e göre, AKP İstabul İl Başkanı değişimiyle Erdoğan 2019 seçim yenilgisinden iki yıl sonra hatayı kabul etmiş oldu. Yetkin yazısında bu görüşünü şöyle açıkladı:

"İkinci boyut ise Erdoğan’ın seçim üzerinden iki yıl geçtikten sonra nihayet İstanbul’da Parti teşkilatının hatalı olduğunu kabul etmiş olmasıydı. Bu değişim, 94 hatırlatmasının da gösterdiği gibi, aslında bir savunma önlemiydi. Ve AK Partinin kuruluşundan yirmi, iktidarından 19 yıl sonra ilk defa savunma pozisyonuna geçtiğinin işaretlerinden biriydi."

Diğer örnekleri de sıralayan Yetkin şunları kaydetti:

"Aynı gün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk siyasetinde ender görülen bir özeleştiriyle, 21 Şubat’ta İstanbul, Fatih Camiinde Muhammed Emin Saraç’ın binlerce kişinin katılımıyla yapılan cenaze törenine katılmasının hata olduğunu söyledi. Kovit salgını önlemler orada da hiçe sayılmıştı; Erdoğan kadar o da topluma örnek olması gereken kişilerdendi.

"TABANA HER ŞEYİN KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU VURGULAMAK İÇİN Mİ?"

Haydi bu özeleştiriyi tam olarak savunma pozisyonuna geçiş saymayalım, siyasi etik gereği sayalım. Ancak yine aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarlı “128 milyar dolar nerede?” soruları üzerine, miktar vermeden, devlet kasasından doları dizginlemek için döviz harcandığını söyledi. CHP sözcüsü Faik Öztrak “Nihayet harcadığını kabul etti. Şimdi kime ve kaç liradan satıldığını açıklamalı” diye üsteliyor.

Çünkü Erdoğan’ın açıklamak zorunda kaldığı harcama, bir yandan faizi yüzde 7-8 düzeyinde tutarken, diğer yandan 1 ABD dolarının 7 lirayı aşmaması için yapılmıştı. Ama bu politika tutmamış, dolar Albayrak’ın kabineden ayrıldığı sırada 8,5 lirayı geçmişti. Merkez Bankası faizi yüzde 17’ye yükseltince 7 liranın altına düştü. Erdoğan, “başarılıydı ama damat diye hedef oldu” mealinde konuşunca dolar yeniden 7 liranın üstüne çıktı. Tabii bir de “kabineye dönebilir” söylentileri çıkınca.

Erdoğan neden mesele damadı olunca savunma pozisyonuna geçme ihtiyacı hissetti? AK Parti Kongresi öncesinde tabana her şeyin kontrol altında olduğunu vurgulamak için olabilir mi? Oysa daha önce defalarca yaptığı gibi aldırmayıp geçiştirseydi, şimdi hem yabancı yatırımcının “Albayrak mı? Acaba, reform diye kandırıldık mı?” tereddüdüne yol açmayacak, hem de CHP’nin tezini haklı çıkarmış olmayacaktı.

Bu gelişmenin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Reformları Cumhurbaşkanı Mart’ın ikinci haftası açıklayacak” demesi savunma pozisyonuna geçiş değil midir?

"ERDOĞAN GARA KONUSUNDA DA SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ"



Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun harekât üzerine sorduğu 5 soruya da “Sorumlusu Erdoğan’dır” suçlamasına da çok kızdı. “Üstüme yıkmaya çalışıyor” dedi. Konu birden HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması meselesine döndü. Ama Erdoğan Gara konusunda da savunma pozisyonuna geçmiş durumda. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, her halükârda bütün yürütme sorumluluğunu Cumhurbaşkanına veriyor."