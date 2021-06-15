Murat Yetkin Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi: Umduğunu bulamadı

15 Haziran 2021 Salı, 11:57

Gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Biden'ın 'Ermeni Soykırımı'nı tanımasını hatırlatan Yetkin, "Erdoğan’ın Brüksel’e gitmeden önce Biden ile görüşmesinde muhakkak gündeme getireceğini söylediği 24 Nisan kararı, aHaber muhabirince sorulduğunda 'Hamdolsun gündeme gelmedi' demesindeki dağınıklık ve yorgunluğa da bu açıdan bakmamız gerekiyor. Sanki konuyu Biden gündeme getirecekti de Erdoğan’ın hatırına getirmedi gibi bir yanıttı" dedi.

Yetkin, Erdoğan ve Biden'ın yer aldığı tartışmaları kare hakkında, "Adeta Erdoğan’ı Biden’ın önünde eğiliyormuş gibi gösteren fotoğraf önemli Batı gazetelerince Erdoğan’ın canını acıtmak istercesine kullanıldı" yorumunda bulundu.

Murat Yetkin, yetkinreport.com'da kaleme aldığı 'Biden ile görüşme: Erdoğan umduğunu bulabildi mi?' başlıklı yazısında şunları belirtti:

"Erdoğan Biden ile yüz yüze görüşme NATO sayesinde oldu derken hem bir gerçeği saptıyor hem de acı bir sitemde bulunuyor. Gerçek şudur: Biden Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil ilişkileri NATO planında, stratejik planda tutuyor. Donald Trump döneminde olduğu gibi kankalık ilişkisi yok. Sitem de şudur: Yani NATO olmasaydı yüz yüze görüşme olmayacaktı, öyle mi?

Düşünsenize, Biden’ı Türkiye’ye davet etmiş, Biden da işlerin yoğunluğu azalsın da öyle demiş; bunu da Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından öğreniyoruz. Hoş bir durum değil elbette. Muhabir üsteliyor, ABD’ye gidecek mi? Asıl sormak istediği, Biden da sizi Beyaz Saray’a davet etti mi? Erdoğan’ın yanıtı, “Neden gitmeyeyim ki?” oluyor. Eylül ayında BM Genel Kurulu için gidecek, o sırada restorasyonu tamamlanan Türk Evi’nin, yani Türkiye’nin BM Daimi temsilciliğinin de açılışı olacak. Yani bir Beyaz Saray görüşmesi ufukta yok, davet olsaydı mutlaka Erdoğan söylerdi diye düşünmek mantıklı olur.

Acaba Biden’ı Türk Evi’nin yeniden açılışına da davet etti mi Erdoğan? Bilemiyoruz ama şöyle bir cümle sarf etti: “Kucaklaşma sürecini aşmış olacağız.” Kiminle kucaklaşma? ABD ile mi, Biden ile mi? BM Genel Kuruluna gidip Türk Evinin yeniden açılışı ile neyi “aşmış” oluyoruz.

Gerçekten ciddi yorgunluk ve dağınıklık işaretleri var.

Erdoğan’ın bir beklentisi de son yıllarda Batı’da yaygınlaşan “otokrat” imajını, “Sultan” imajını Avrupa ve ABD ile uzlaşma işaretleriyle kırmaktı. Bu imajı kırabildiği de pek söylenemez. Zirve sırasında (alfabetik sıraya göre yakınında oturan) Biden yanına gelip kovit selamı yapmak üzere yumruğunu uzatıp Erdoğan’ın da boş bulunup yumruğunu kalkmadan uzatmasıyla ortaya çıkan fotoğraf bunu gösteriyor. Adeta Erdoğan’ı Biden’ın önünde eğiliyormuş gibi gösteren fotoğraf önemli Batı gazetelerince Erdoğan’ın canını acıtmak istercesine kullanıldı. Zamanında ABD Başkanı Bill Clinton, yanında çok uzun boylu görüntü vermemek için kanepeye ilişerek konuştuğunda Başbakan Bülent Ecevit’in milliyetçi-muhafazakâr siyasetçiler ve medya tarafından nasıl hırpalandığı geldi aklıma.

Cumhurbaşkanının Brüksel seferinde gerçekten bir dizi önemli görüşme yaptığı doğru, Türkiye’ye verilen önem bakımından önemli, ama Erdoğan’ın şahsen umduklarını bulduğunu söylemek zor."