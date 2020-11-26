Muriç'in sakatlığı ile ilgili son gelişme
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e karşı mücadele eden Lazio'dan Vedat Muriç, mücadelede sakatlanmıştı. Kas sakatlığı yaşadığı belirtilen Muriç'in durumunun sanılandan ciddi olduğu ifade edildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olarak isminden söz ettiren Vedat Muriç, Lazio'da kötü günler yaşıyor.
Henüz Lazio ile çıktığı maçlarda gol atamayan Vedat Muriç'in İtalyan basınında eleştirildiği haberleri gündem olmuştu.
Lazio cephesi her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da, Vedat Muriç'in performansının hayal kırıklığı yarattığı genel görüşü hakim.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e karşı mücadele eden Lazio'dan Vedat Muriç, mücadelede sakatlanmıştı. Kas sakatlığı yaşadığı belirtilen Muriç'in durumunun sanılandan ciddi olduğu ifade edildi.
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