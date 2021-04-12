Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'li Akçay'a sert tepki

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:59

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partilerine yönelik nezaket sınırlarını aşan beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Sürekli yalan söyleyen, iftira atan, elinde bir kova katranla gezip önüne gelene kara çalmaya çalışanlara" seyirci kalamayacaklarını ifade eden Dervişoğlu, "Büyük ve küçük ortaklı bu iktidar yapısı, büyük ve küçük ölçekli yalan ve iftiranın merkezine dönüşmüştür. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yalanı tek sayfa içinde görmemiştim. Allah ıslah etsin" diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, Türk milletinin emri doğrultusunda, milletin evlatları tarafından kurulan, milliyetçi, demokrat ve kalkınmayı esas alan bir parti olduğunu belirtti.

Akçay'ın iddia ettiği gibi İYİ Parti'den, "HDP kapatılmasın, dokunulmazlıklar kalkmasın, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın" şeklinde bir tek cümle kurulmadığını kaydeden Dervişoğlu, "Hal böyleyken bu kadar basit bir yalanı ispatlamak, sözü sarf edenlerin siyasi namus borcudur. Koltuk uğruna borç ödeyebiliyorlar da siyasi namustan haberdarlar mıdır? Doğrusu bunu kestiremiyorum. Dün milli menfaatlerimizi ve bekamızı ilgilendiren konularda verdiğimiz onlarca soru önergesine 'hayır' oyu verenler, İYİ Parti'ye laf etmeden önce haftalarca düşünmeli ve nihayetinde sükutu seçmelidirler. Susup oturmaları gerekenlerin, basit yalanlarla milletimizin kafasını karıştırmaya hakları yoktur" ifadesini kullandı.

"Neyi üzerinize alındınız ki rahatsız oldunuz?"

İYİ Parti'nin adını terör örgütü ya da onun siyasi temsilcileriyle birlikte anıp, "Sizi kim bir araya getirdi?'' diye soran Akçay'a sorular yönelttiğini vurgulayan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılım sürecinde, 'Türkiye'nin beka sorunu' dediğiniz, 'hesap sormazsam namerdim' dediğiniz, evinin karşısına 'ne mutlu Türküm diye yazdırmazsam alçağım' dediğiniz iktidar partisiyle asıl sizi kim, hangi güç ve gerekçe bir araya getirmiştir? Cevaplanması icap eden soru budur. 'İP ile HDP arasında ne fark var' diye soran MHP Grup Başkanvekili'ne şunu hatırlatmak isterim; dün, HDP'nin oturduğu ittifak koltuğuna, soğutmadan oturan sizsiniz. Doğu Türkistan konusunda dut yemiş bülbüle dönen, ne kadar milli mesele varsa, ortağını kızdırmamak için yutkunan basiretsizliğin sahibi de sizsiniz.

Bu gerçekler yüzünüze vuruldukça, İYİ Parti büyüdükçe, milletimiz aslında ne olduğunuzu anladıkça sinirlenmeniz gayet normal. Normal olmayan; 104 amiralin yayımladığı bildiriye karşı, milletimizin huzuruna çıkarak, en net tavrı koyan saygıdeğer Genel Başkanımızın, demokratik tavrını hazmedememiş olmanızdır. Askeri teamüllere aykırı olarak, rütbeye ya da alfabetik sıraya göre değil de bildirinin en başına, bir dönem İYİ Parti'de görev almış bir ismi siz mi yazdırdınız? Sayın Genel Başkanımızın, bildiri eylemini, siyasi şartları gözeterek, zevzeklik olarak tanımlamasından, neyi üzerinize alındınız ki rahatsız oldunuz?"