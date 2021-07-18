Müsilaj Komisyonu’nda ‘balık-ekmek’ tartışması

18 Temmuz 2021 Pazar, 07:15

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun toplantısında, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz, sunum yaptı. Kanyılmaz, sunumunda müsilajın, midye ve balık gibi ürünlerin tüketimine etkisine ilişkin konuşarak, “Hem midyeler hem diğer su ürünleri ve balıklardan 15 günde bir analiz yapılıyor. Toksinleri, ağır metalleri, bakterileri ve diğer bileşenleri açısından baktığımızda müsilaj öncesi ile müsilaj sonrası arasında değişen bir durum yok. Basına da bu yansıdı, tüketilebilir” ifadelerini kullandı. Kanyılmaz ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da “balık ekmek” yediğini anımsattı. CHP’li Gülizar Emecan, bu sözlerin üzerine Çernobil faciası sonrası “çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını” kanıtlamak için kameralar önünde çay içen eski bakan Cahit Aral’ı anımsattı. “Çernobil’den sonra radyasyonlu çay da içilmişti” diyen Emecan, analiz verilerinin paylaşılmasını istedi. Kanyılmaz’dan ise Emecan’a, “Analizler, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor, düzenli olarak yapılıyor. Hiçbir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki veriler de paylaşılır” yanıtı geldi.

‘Kanal İstanbul’ uyarıları

Komisyonda muhalefet milletvekilleri Kanal İstanbul konusunda da uyarılarda bulundu. CHP’li Ali Şeker, “Karadeniz’den gelen organik yük, Marmara’yla birleşiyor. Bir de Kanal İstanbul’la yeni bir organik yük gelişi Marmara’yı tamamen öldürecek. Bunları diğer bakanlıklarla, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla paylaşmanızda fayda var diye düşünüyorum” çağrısında bulundu. CHP’li Gülizar Emecan ise “Kanal İstanbul açıldığı zaman İstanbul Boğazı’nın yanına Karadeniz’den gelen yükü artıracak ikinci bir kanal açılma durumu yaşanmış olacak. Bu konunun bilim insanlarıyla da konuşulması gerektiğini söylemek istiyorum. Denizlerimize hiçbir faydası olmayacak bir projenin de, belki bu çalışmalardan sonra yapılmaması gerektiği de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” uyarısını yaptı.