Müsilajın araştırılması amacıyla Meclis komisyonunun kurulmasına dair karar yayımlandı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:19

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kuruldu.