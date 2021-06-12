Müsilajın araştırılması amacıyla Meclis komisyonunun kurulmasına dair karar yayımlandı

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılmasına adına Meclis araştırma komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuruldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:19
Müsilajın araştırılması amacıyla Meclis komisyonunun kurulmasına dair karar yayımlandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kuruldu.


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