Müsilajın araştırılması amacıyla Meclis komisyonunun kurulmasına dair karar yayımlandı
Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılmasına adına Meclis araştırma komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kuruldu.
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