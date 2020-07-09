Musk: 'Tesla beşinci düzey otonom sürüş teknolojisine çok yakın'

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:16

Görsel: Reuters

Musk, Shanghai'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında, teknolojinin temel işlevlerinin bu yıl içinde tamamlanacağına inandığını vurguladı.

Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

ABD Kalifornia merkezli Tesla'nın hisselerinde geçen hafta gerçekleşen hızlı tırmanış sonrası şirket dünyanın en değerli otomobil üreticisi düzeyine yükseldi.