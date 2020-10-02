Musk’ın uzay internetinin ilk kullanıcıları belli oldu: Acil müdahale ekipleri

02 Ekim 2020 Cuma, 10:21

Washington Acil Durum Yönetim birimi, ev ve binaların yüzde 80'inin bu ay orman yangınlarından dolayı tahribata uğradığı Malden kasabasında SpaceX'in Starlink ağını kullanarak ücretsiz açık kablosuz internet istasyonu kurdu.

Birim, pazartesi günü Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Acil müdahale ekiplerimiz, bu ay alevlere teslim olan Washington'ın Malden kasabasını yeniden kurmada bölge sakinlerine yardım etmeye çalışırken, SpaceX'in Starlink internetinin desteğini aldığımız için mutluyuz."

Musk şöyle yanıt verdi:

"SpaceX yardımcı olabildiyse ne mutlu! Acil müdahale ekiplerine ve internet bağlantısının hiç bulunmadığı bölgelere öncelik veriyoruz."

SpaceX CEO'su ayrıca, Starlink’in gelecek planlarıyla ilgili detayları açıkladı ve özel uzay firmasının projeyi bir süre sonra ayrı bir şirkete dönüştürüp halka açabileceğini söyledi.

Musk, “Starlink’i muhtemelen halka arz edeceğiz. Ama bu ancak birkaç yıl içinde, gelir artışı pürüzsüz ve öngörülebilir olduğunda gerçekleşebilir.

Kamu piyasası düzensiz kar akışını *sevmiyor* haha. Küçük perakende yatırımcılarının büyük hayranıyım. Başlıca önceliğe onların sahip olacağından emin olacağız. Bu sözüme güvenebilirsiniz" diye tweet paylaşımında da bulundu.

An itibarıyla alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 800 Starlink uydusu bulunuyor. Gelecek yıllarda ağın on binlerce uyduya ulaşması planlanıyor.

Starlink şu anda faal uydu sayısının sınırlı olmasından dolayı yalnızca kuzey enlemlerinde hizmet sağlıyor. SpaceX, ABD ve Kanada'da bu sene içinde hizmeti başlatmayı hedefliyor.

Acil müdahale ekiplerine sağlanan bağlantının nasıl olduğu sorulduğunda Wahington Acil Durum Yönetim Birimi, "gayet iyi olduğunu" söyledi.

Ekip, Starlink WiFi yönlendiricisini kurmak için gereken ekipmanı ücretsiz temin ettiklerini ekleyerek "Bu, daha büyük felaketler yaşamamız durumunda kesinlikle kullanabileceğimiz bir cihaz" dedi.

Starlink ağı zamanla Dünya'daki yerleşim bölgelerinin yüzde 99'undan fazlasını kapsayacak. Ancak projenin açıklanması astronomi camiasında tartışma yaratmıştı.

Geçen ay yüzlerce gökbilimci alçak Dünya atmosferinde binlerce uydunun bulunmasının uzay gözlemlerine "son derece zararlı" olabileceği ve bilimsel ilerlemeyi sekteye uğratabileceğine dair uyarmıştı.

Halihazırda SpaceX, uyduların görünürlüğünü azaltacak yöntemler geliştirmek için Amerikan Astronomi Topluluğu ve çeşitli gözlemevleriyle çalışıyor.

Uyduların etkilerini azaltma taktikleri içinde onları siyaha boyamak ve güneş ışığını yansıtmamaları için güneş panellerini eğmek bulunuyor.

Kaynak: Independent Türkçe