Muslera: "Galatasaray ikinci ailem"

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen törende konuşan Uruguaylı oyuncu, Cumhuriyet’in, “Çok ağır bir sakatlık yaşadın. Doğum gününde ameliyat oldun. 15 gün geçti, herkes Florya’da çekilen fotoğrafla Muslera’nın ayağı bandajlı elinde eldiven çalışmaya başladığını gördü. İskambil kağıtlarıyla, tek gözün kapalı, ışıklarla antrenman yaptın. Tüm bunlara dönüp bakınca, bu tutkuyu nasıl anlatırsın” sorusuna şu yanıtı verdi:

‘BURAYA AİT OLDUĞUMU HİSSETTİM’

Tanıdık tanımadık, benim buraya ait olduğumu hissettiren herkese teşekkür ediyorum. Kısa sürede geri dönebilmemin birinci sebebi buydu. Bacağınız kırılıyor, 6-7 ay gibi süreler söyleniyor. Öyle zor ve duygusal anlarda bu ülke ve herkes benim arkamdaydı. İnanılmaz mutlu oldum, duygulandım. Bir an önce iyileşip camiama hizmet etmem gerektiğini o gün hissettim.

‘FADIL HOCAM BENİ HAZIRLADI’

Fadıl Koşutan Hocam, kendini çok iyi yetiştirmiş, çok değerli bir kaleci antrenörümüz. Her zaman yanımda, benim bir adım daha öne gitmem için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok özel çalışmalarla beni bugünlere hazırladı. Bu tutkuyla yeniden sahalara dönebildim.

‘GALATASARAY İKİNCİ AİLEM’



Önceki kontratından 1 milyon 250 bin Avro indirim yapıp yeni sözleşmesinde yıllık 2.5 milyon Avro’ya imza atan tecrübeli oyuncu, bu sezon kimin şampiyon olacağı sorusuna Türkçe, “İnşallah Galatasaray” yanıtını verdi. Muslera, “Kulüpte 10. senem. Evim Uruguay’da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye’de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem” dedi.

‘FARKLI YERLERDEN TEKLİF VARDI’

Tecrübeli eldiven, “Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı” diye konuştu.

‘BÜTÜN KUPALARA TALİBİM’

Muslera, “5. yıldızı görür müsün” sorusunu, “Önümüzde 3 yıl daha var. Kaç tane kupa varsa hepsine talibim. Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Ben de 3 yıl daha sözleşmemi uzattım. 3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum” sözüyle cevapladı.