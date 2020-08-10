Muslera: Galatasaray'da mutluyum, ancak...

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:12

Sakatlığını nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fernando Muslera, ülkesinde verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Uruguay'da yayın yapan radyo kanalı M24'e konuşan Muslera, Galatasaray'da mutlu olduğunu ancak bir gün ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK GURUR VERİYOR"

"Bir yabancı olarak uzun yıllardır bu takımda oynamak bana gurur veriyor. Bugüne kadar asla ayrılmamı istemediler. Takımı ne kadar sevdiğimi her zaman takdir ettiler"

"KALESİNDE GENÇ BİR İSİM OLAN TAKIMA GİTMEK İSTEMİYORUM"

"Bir gün Uruguay'a dönmek istediğimi her zaman söyledim. Futbol Wanderers'ta başladım. Nacional'de oynadım. Dönüş kararını vermeden evvel beni isteyen takımı incelemem gerekiyor. Kalesinde genç bir isme sahip olan bir takıma gitmek istemiyorum. Zaten Galatasaray'da iki yıl daha kontratım var. Sonrasında ne olacağını göreceğiz"

Kaynak: NTV Spor