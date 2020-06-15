Muslera için ameliyat kararı!
Sağ ayağında 2 kırık tespit edilen Galatasaraylı Muslera, iç kanamanın sona ermesinin ardından yarın sabah özel bir hastanede ameliyat olacak.
Galatasaray, şampiyonluk yarışında ciddi yara alırken, kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Sağ ayağında 2 kırık tespit edilen Muslera, iç kanamanın sona ermesinin ardından yarın sabah özel bir hastanede ameliyat olacak. Doktorlar gerekg örürse Muslera'nın ayağına çivi takacak, böylelikle iyileşme süreci kısacalak. Yine de hastaneye yakın kaynaklar Mulera'nın 4-6 ay arasında futboldan uzak kalacağını açıkladılar.
Öte yandan, Rize maçında dizi dönen Rumen golcü Florin Andone'de kısmi ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Andone sezonu kapattı.
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