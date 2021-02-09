Muslera konusunda Galatasaraylıları sevindirecek gelişme

09 Şubat 2021 Salı, 08:22

Galatasaray’da Fernando Muslera farkı kendisini gğösterdi.2011-12 sezonunda Lazio'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Uruguaylı file bekçisi 9 yıl içinde 4 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa olmak üzere 14 kez kupa sevinci yaşadı. Bu başarıların tamamında pay sahibi olan Nando, sezon sonundaki sözleşmesini ‘uzun' bir imzayla sürdürmeyi planlıyor.

16 Haziran’da 35 yaşına girecek olan Uruguaylı kalecinin futbol kariyerini sarı-kırmızılı kulüpte sonlandırmak istediği öğrenildi. 3.5 milyon Avro'luk senelik maaşında indirim yapacak olan Muslera'nın sözleşme süresini de kendisinin belirlemesi bekleniyor. Uruguaylı eldivenin futbolu bıraktığında da kaleci antrenörlüğü görevi şimdiden hazır. Denizlispor maçıyla sakatlıktan dönen Muslera, 5 lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı