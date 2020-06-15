Muslera şoku

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Uruguaylı file bekçisi sezonu kapattı. 33 yaşındaki kalecinin, bugün İstanbul’da ayağından ameliyat edileceği bildirildi. Muslera’nın 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. İlk müdahalesi Galatasaray doktoru Yener İnce tarafından yapılan ve ayağı sabitlenen Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşlarına engel olamayan Muslera’ya iki takım oyuncuları moral vermeye çalıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera’nın sakatlığı sonrası yedek kulübesinde büyük üzüntü yaşadı. Muslera için başta TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Ç.Rize olmak üzere çok sayıda kulüp, teknik direktör ile futbolcu geçmiş olsun mesajı yayınladı.

EMRE İLE AYNI YERDEN

Geçen sezon yine Didi Stadyumu’nda oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Samudio ile girdiği mücadele sonrasında Sarı-Kırmızılı takımdan Emre Akbaba’nın ayağı kırılmıştı. Muslera’nın ayağındaki kırığın da Emre Akbaba’nın yaşadığı sakatlıkla hemen hemen aynı olduğu öğrenildi.

OFSAYT TARTIŞMASI

Muslera’nın sakatlandığı pozisyonda ofsayt tartışması yaşandı. Sakatlık pozisyonu öncesi, Ç.Rizesporlu Tunay ofsayttaydı. Yardımcı hakem Erdinç Sezertam, “Bekle gör” kuralını uygulayıp oyunu devam ettirdi ve pozisyonun sonuçlanmasını bekledi.

Rizeli futbolcu oyunun sürmesiyle ceza sahasında pasını verdi ve Skoda ile Muslera arasındaki talihsiz pozisyon yaşandı. İlk yarıda Saracchi’nin G.Saray ceza sahasında Samudio ile girdiği mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. Skoda’nın penaltısını kaleci Okan Kocuk çıkardı ama Çekyalı oyuncu seken topu tamamlayıp ağlara gönderdi.

ANDONE DE SAKATLANDI

Sarı-Kırmızılıların forveti Andone, 70. dakikada ceza sahasındaki bir pozisyonda, topa müdahale etmek için havaya çıkan Rizespor kalecisi Tarık’ın yere düştüğü sırada sağ dizine ağır bir darbe aldı. Acı içinde yerde kalan Rumen forvetin dizinin bir hayli esnediği görüldü. Sedyeyle saha kenarına alınan Andone, ligin ilk yarısında diz bağlarından sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.