Muslera takımla çalıştı, PSV maçında kadroda!

Muslera için özel program yapan Fatih Terim, ünlü kaleciyi PSV maçında oynatacak.

İHA
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:22
Muslera takımla çalıştı, PSV maçında kadroda!
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıları devam ederken, kaleci Fernando Muslera takımla birlikte çalıştı.

Copa America'dan dönen  Fernando Muslera için özel program yapan Fatih Terim, ünlü kaleciyi PSV maçında oynatacak.


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