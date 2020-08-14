Muslera'nın hedefi Kasım'da sahalara dönmek

Çaykur Rizespor maçında ceza sahasında girdiği mücadeleden sonra sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Futbolculuk kariyerinin en ağır sakatlığını yaşayan tecrübeli kaleci beklenenden daha kısa sürede sahalara dönmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 11:11
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Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera imkansızı deniyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan ve sağ ayağında kırık tespit edilen tecrübeli kaleci geçirdiği ağır sakatlığa rağmen oturarak antrenmanlarını sürdürüyor.

14 Haziran’da ayağında kırık tespit edilen başarılı file bekçisinin 2 Temmuz’da ayağında alçıyla antrenmana çıkması spor camiası tarafından alkışla karşılanmıştı.

Ayağındaki alçı alınan yıldız kaleci bireysel çalışmalarına devam ederken, kendisine ait sosyal medya hesabından da antrenman fotoğraflarını paylaşıyor.

Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kasım ayında yeniden eldivenlerine kavuşmak istiyor.



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