Muslera'nın hedefi Kasım'da sahalara dönmek
Çaykur Rizespor maçında ceza sahasında girdiği mücadeleden sonra sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, antrenmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Futbolculuk kariyerinin en ağır sakatlığını yaşayan tecrübeli kaleci beklenenden daha kısa sürede sahalara dönmek istiyor.
Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera imkansızı
deniyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan ve sağ
ayağında kırık tespit edilen tecrübeli kaleci geçirdiği ağır sakatlığa rağmen
oturarak antrenmanlarını sürdürüyor.
14 Haziran’da ayağında kırık tespit edilen
başarılı file bekçisinin 2 Temmuz’da ayağında alçıyla antrenmana çıkması spor
camiası tarafından alkışla karşılanmıştı.
Ayağındaki alçı alınan yıldız kaleci bireysel çalışmalarına
devam ederken, kendisine ait sosyal medya hesabından da antrenman fotoğraflarını paylaşıyor.
Geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan ve en
az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kasım ayında yeniden
eldivenlerine kavuşmak istiyor.
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