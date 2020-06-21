Muş’ta 'çekirge' istilası

21 Haziran 2020 Pazar, 11:53

Kentte, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu. Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor. Üçevler Köy yolunda seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti. Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, "Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, "Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.