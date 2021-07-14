Muş'ta Kuran kursunda kapıya asılı bulunmuştu, yaşam savaşını kaybetti
Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, yaşam savaşını kaybetti.
Muş'taki bir Kuran kursunun tuvaletinde kapı koluna asılmış halde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halil Yavuz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yavuz ailesi intihar iddiasını reddetti.
Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından günlerce komada kalan çocuğun ailesi, “Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında baya fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz” diyerek olayı şüpheli bulduklarını söylemişti.
‘DOKTORLARA DA ŞÜPHELİ GELDİ’
Muş’taki yetkililerle de görüştüklerini anlatan aile, “Psikolojik bir sorunu var mı diye sordum. ‘Bir sorunu yoktu, arkadaşlarıyla bir kavgası yoktu’ dediler. Adli bir olay olduğu için soruşturma aşamasında şüpheli bir durum var. Doktorlara sorduğumda ‘bir çocuk suya atlarsa, balkonda atlarsa bir intihar şekli olur. Çünkü bu ani yapılan bir şey’ dediler. Ama çocuğun böyle bir şeyi tasarlaması şüpheli geldi. Doktorlara da şüpheli geldi” ifadelerini kullanmıştı.
AÇIĞA ÇIKSIN
Mehmet Halit Yavuz’un ölüm haberiyle yıkılan aile, “Ne olduğunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa ya da bir suç varsa bu açığa çıksın, sorumlular yargılansın istiyoruz” dedi.
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