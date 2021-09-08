Mustafa Balbay, Diyanet koridorlarında konuşulanları yazdı

Yazarımız Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda konuşulanları yazdı. Başkanlıkta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ortak hareket edeceği düşünülüyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:16
Mustafa Balbay, Diyanet koridorlarında konuşulanları yazdı
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Mustafa Balbay, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda dikkat çeken bir kulisi aktardı.

Erdoğan'ın Ali Erbaş'ı yeni Adli Yıl Açılışı ile  Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne davet etmesi ve ön saflarda yer vermesi Diyanet'te çarpıcı değerlendirmelere neden oldu.

Balbay'ın aktardığı Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) katlarında konuşulan şöyle:

“Saray, atacağı her adıma başkanımızı da ortak ediyor. Onun da görüş belirtmesini istiyor. Bu görüş tabii ki Saray’ın istediği gibi oluyor ama güç merkezi haline geliyoruz. Artık Suriyelilerin ülkeye nasıl uyum sağlayacağından sosyal medyaya nasıl bir düzen verileceğine kadar icraatın her alanında biz varız! Bunun devamında gerek başkanımız gerekse kurumumuz daha güçlü hale gelecek…”

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