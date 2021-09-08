Mustafa Balbay, Diyanet koridorlarında konuşulanları yazdı
Yazarımız Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda konuşulanları yazdı. Başkanlıkta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ortak hareket edeceği düşünülüyor.
Mustafa Balbay, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda dikkat çeken bir kulisi aktardı.
Erdoğan'ın Ali Erbaş'ı yeni Adli Yıl Açılışı ile Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne davet etmesi ve ön saflarda yer vermesi Diyanet'te çarpıcı değerlendirmelere neden oldu.
Balbay'ın aktardığı Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) katlarında konuşulan şöyle:
“Saray, atacağı her adıma başkanımızı da ortak ediyor. Onun da görüş belirtmesini istiyor. Bu görüş tabii ki Saray’ın istediği gibi oluyor ama güç merkezi haline geliyoruz. Artık Suriyelilerin ülkeye nasıl uyum sağlayacağından sosyal medyaya nasıl bir düzen verileceğine kadar icraatın her alanında biz varız! Bunun devamında gerek başkanımız gerekse kurumumuz daha güçlü hale gelecek…”
Balbay'ın yazısının devamı için tıklayın.
Video Haberler
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Olmayan bölüme yerleştirdiler
- Erdoğan'a dinletilen şarkının bestecisinden tepki
- Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!