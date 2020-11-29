Mustafa Balbay yazdı: "Zenginliklerimizi Katar’la paylaşma anlaşması çok su kaldıracak"
Türkiye'nin zenginliklerinin Katar'a satılmasını değerlendiren Mustafa Balbay, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Balbay, "Son sözümüzü başta söyleyelim: Katar’ın attığı her büyük adımın arkasında ABD ve çevresi vardır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesini de kapsayan Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmanın arka planını ortaya koyan bir yazı kaleme aldı.
Anlaşmanın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Katar Emiri Al Sani arasında yapıldığını vurgulayan Balbay, "Türkiye’nin zenginliklerinin Katar’la paylaşma anlaşması çok su kaldıracak. Son sözümüzü başta söyleyelim: Katar’ın attığı her büyük adımın arkasında ABD ve çevresi vardır" dedi.
Katar'ın, ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssünün konuşlandırıldığı ülke olduğunu belirten Balbay, "Katar’da Sani ailesi yönetimde, on yıllardır emirler gelir gider, hepsinin uzun adının sonunda Sani vardır. Tıpkı Suudi Arabistan’da Suud ailesinin, Kuveyt’te Sabah ailesinin, Bahreyn’de Halifa ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Zayed ailesinin olduğu gibi. ABD tüm dünyada demokrasi istiyor ama bu ülkeleri pek seviyor. ABD, özellikle bu bölgede iş yapacağı ülkenin karar mekanizmalarını istemiyor, bir kişiyle muhatap olup işi bitirmek istiyor. Bütün mesele Türkiye’yi de bu yapıya benzetmekti! ifadelerini kullandı.
İşte Balbay'ın o yazısı
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mustafa-balbay/bu-katarin-lokomotifi-abddir-1794640
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