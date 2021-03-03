Mustafa Cengiz çok sert: VAR'daki körler!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çok sert açıklamalarda bulundu.
Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz'in açıklamaları şöyle:
Mostafa Mohamed, çocuk da şaşırdı. Ayıp değil mi kardeşim? Serdar Tatlı, senin bundan mutlu olduğunu sanmıyorum. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılınca ben inanılmaz rahatsız oluyorum. Top, vücuttan ele gelirse bu penaltı değil. Eğer penaltı faulden verildiyse onu tartışırız ama faul işareti hiç göstermedi. Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum.Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün, yani memleketin temelidir. İnsanlar bunu mal, mülk olarak algılıyor sanırım. VAR'daki kör gözler... Sahadaki hakemin gösterdiği kırmızı kart utançtır. Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor.
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