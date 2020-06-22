Mustafa Cengiz: Galatasaray bir yere gitmedi, buradayız!

22 Haziran 2020 Pazartesi, 23:19

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ön protokol imzaladıkları Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye gitmesini üstü kapalı olarak değerlendirdi.

Cengiz, GSTV'de çıktığı yayında "Rakibin talip olduğu bir futbolcuya başka bir takımın da devreye girmesi... Öyle bir durumda rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara giriyorlar. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi futbolcuya gidiyorsa ona gidiyor. Biz Galatasarayız, bizi istemeyeni istemeyiz. Bunu rakiplerimizi eleştirmeden söylüyorum" dedi.

İlk ameliyatı 1.5 ay önce olduğunu ifade eden Cengiz, "Hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana gelen terslik de 3 tane ve çok ciddi. Salgın süreci yaşıyoruz. Ben ilk ameliyatı 1.5 ay önce oldu. Bana edilen duaları duyumsadım, hissettim. Öyle mesajlar geldi ki yaşamak zorunda hissettim. Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. Ben temsil edemediğime inandığımda çekilirim. Ben komadan çıktım, Yusuf ve Abdurrahim Bey'e söylediğim ilk şey banka borçlarıyla alakalıydı. İçinde bulunduğumuz süreç 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor. Bütün yönetim arkadaşlarım sabah-akşam çalıştılar. 1.5 aydır yapılan bütün eylemlerden virgülüne kadar haberim var. Meydan ıssız zannetmesinler. İyisinden de kötüsünden de haberim var" dedi.

"SEVGİLİ ALPER ULUSOY ONU NEDEN ÇALMADIN? "

Hakem kararlarına değinen Cengiz, "Ben maçı sonuna kadar izledim. 66. dakikada 3-1 öndeydik. 66'dan sonra Gaziantep müthiş bir baskı kurdu. Ben teknik heyeti, oyuncuları eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan maalesef hakem. Türk hakemlerinin dürüst olduğuna inanıyorum. Kötü niyet taşıdıklarına inanmak istemiyorum. Bir önceki maç ve bu maç kuşkulara sebep oldu. Aynı maçta rakip kaleci 16-17 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu neden çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Gaziantep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluğumuzu elimizden mi alıyorlar? sorusuna Cengiz, "Sanki Galatasaray'ın üçüncü defa şampiyon olması mali açıdan arayı kopartacak diye algı oluştu. O kadar yalan, o kadar haksız, o kadar uyduruk iftiralar ve iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar kendi söylediği yalana kendisi inanıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Taraftar kitlesi giderek büyüyor. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya başka bir takımın da devreye girmesi... Öyle bir durumda rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara giriyorlar. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi futbolcuya gidiyorsa ona gidiyor. Biz Galatasarayız, bizi istemeyeni istemeyiz. Bunu rakiplerimizi eleştirmeden söylüyorum" açıklamasını yaptı.

'ŞAMPİYONLUK GİTTİ, BİZ BİTTİK.' YOK BÖYLE BİR ŞEY

Hakemlerin VAR'a gitmeye çekindiklerini söyleyen Cengiz, "Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar. 2. gol bariz, faul bariz. Hatta golden önce Selçuk'a yapılan da faul. Bu bir süreç. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Kim? Birtakım çevreler. Gaziantep müthiş baskı kurdu, biz direnemedik. Biz bunu bir şekilde telafi ederiz. Galatasaray kültüründe pes etmek yok. 'Şampiyonluk gitti, biz bittik.' Yok böyle bir şey.

"GALATASARAY OLARAK HİÇ KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

Arka planda müthiş bir mücadele veriliyor. Bizim milyonu aşkın borcumuz var. Çoğu ötelenmiş, gecikmiş. Biz Galatasaray olarak hiç kimseye boyun eğmeyiz. Biz bir gün dünyanın tepesine ulaşacağız. Fikri hür, vicdanı hür Galatasarayız" diyerek sözlerini tamamladı.