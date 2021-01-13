Mustafa Cengiz gündemi değerlendirecek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki başlıklar için kamera karşısına geçiyor.
Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00'te canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
Cengiz'in gündeminde Fatih Terim'in açıklamaları ve transfer konusu olması bekleniyor.
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