Mustafa Cengiz gündemi değerlendirecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki başlıklar için kamera karşısına geçiyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:40
Mustafa Cengiz gündemi değerlendirecek
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Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00'te canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Cengiz'in gündeminde Fatih Terim'in açıklamaları ve transfer konusu olması bekleniyor.


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