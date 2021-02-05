Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci görüşmelerini anlattı

05 Şubat 2021 Cuma, 13:12

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferinin perde arkasını anlattı.

GSTV'ye konuşan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

''BİZE KİMİ İSTEDİYSEK HEPSİNE TALİP OLDULAR''

''Sevgili hocam 'Transfer listesini açıklayacağım' diyerek güzel bir ironi yaptı. Hatta bir laf daha etti, 'Millete scout'luk yapmaktan bıktık' dedi. Hoca çok güzel bir ironi yaptı. Ben de aslında zamanında yapmıştım aynısını. Çok doğru söylüyor. Ben başkanlığı devraldığımda transfer yasağı vardı. Hemen ödeme yapmamız gerekiyordu. Biz bir gün içinde bu transfer yasağını kaldırdık. Daha Ndiaye'yi satmamıştık, onun parası çok sonra geldi. Transfer yasağı kalktıktan sonra hocamızın talebiyle Inter'den Yuto Nagatomo'ya talip olduk. Rakip kulüp de teklif yapmış. Ayıp yahu, sen benimle yüz yüze bakıyorsun. Aynı masada yemekteydik ama bir şey demedim. Biz kime talipsek hepsine talip oldu. En meşhur Emre Akbaba. Sen bana daha fazla verdirerek bir yere varamazsın. Sen Türk ekonomisine zarar veriyorsun.''

''İRFAN CAN'A SON TEKLİFİMİZ...''

''İrfan Can Kahveci çok iyi bir oyuncu. Hocamızın da istediği bir oyuncuydu. Bu işi kim açtı? Onlar açtı. Ben ne dedim? 'Sezon başladı, av mevsimi başladı' dedim. Av mevsimini menajerler açtı. İyi lafı söyleyen, edebi lafı söyleyen en güzel küfrü de eder. En dürüst olan en tehlikeli insan da olabilir. Biz dedik ki bu böyle olmaz... Sevgili Göksel Başkan'ı aradım. Bana dedi ki yazılı teklif geçin. Çok haklı. Yazılı teklif geçtik. Ben futbolcuyla hiç görüşmedim, görmedim bile. Bize ulaşan bilgi, kesinlikle Galatasaray'ı istediği... 4 milyon euro + sonraki satıştan karın %50'sini teklif ettik. Yüz yüze geldik. Göksel Bey dedi ki; 'Başkanım beni anla, ben sizinle aynı teklifi veren olursa size rüçhan hakkı veririm' dedi. Ancak sonra Göksel Başkan teklif vermediğimizi söyledi. Hemen kendisini aradım, bir araya geldik. 'Bizi isteyen biri var, sevenleri ayırmayalım' dedik. O çocuğun iştahını değersiz hale getirmeyelim dedik. Hatta burada açıklamayacağım ama sponsor da bulduk. Hatta bir bomba var... Bir sponsoru da reddettik. Onu hatıralarımda anlatırım. Biz limitler içinde davranıyoruz, orada TFF var çünkü, UEFA var. 5.5 milyon euro verdik, Linnes'i istemişler. Son teklif bu; 5.5 milyon euro + Linnes ve satıştan %20 pay. Ayrıca şampiyon olursak 1 milyon euro ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsak 1 milyon euro... Çok memnun oldular, hatta bir yönetici bana 'Başkanım bu iş bitti' dedi. Abdurrahim Bey tam tersini söyledi. Bunu bize karşı kullanırlar dedi.''

''FENERBAHÇE 10+3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ''

''Göksel Bey beni aradı. 'Başkanım uçurum var' dedi. Bana 'Fenerbahçe 10 milyon euro + 3 milyon euro bonus teklif etti' dedi. Ayrıca sonraki satıştan pay ve Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci... 'Sen kendini benim yerime koy, sen ne yaparsın?' dedi. 'Çocuk ne diyor?' dedim. 'Onu hallediyoruz' dedi ve ben de 'Tamam' dedim. İlk defa rakibimiz açıklama yaptı. 7 milyon euro dediler ama sonraki satıştan payı 11 milyon euro'dan yaptılar. Bu nasıl iş kardeşim? Bana 10 milyon euro dediler, 7 milyon euro açıkladılar.