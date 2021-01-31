Mustafa Cengiz: İrfan için görüşmelere devam ediyoruz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği Voleybol Efeler Ligi karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.
Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!