Mustafa Cengiz ve ekibi, seçime 17 gün kala teknik direktörlerle görüşüyor

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Fatih Terim’in sözleşmesinin 31 Mayıs’ta bitmesiyle bazı yerli ve yabancı hocaların isimlerinin masada olduğu, hatta birkaçıyla da yönetimin bizzat görüştüğü bildirildi. Listedeki diğer isimlerle kısa süre içinde konuşulacağı belirtildi.

5 ADAYA HABER VERİLMEDİ

Ancak yeni teknik adam arayışı ve yapılan ön görüşmeler konusunda 5 başkan adayı; Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir’e hiçbir şekilde haber, bilgi verilmediği kaydedildi. Mevcut yönetici Abdurrahim Albayrak ise başkan adayı Yiğit Şardan’ın ekibinde yer alıyor.

CAMİADAN TEPKİ VAR

Sarı-Kırmızılı camiada, Cengiz yönetiminin, seçim öncesi bir teknik direktörle sözleşme imzalaması halinde, bunun ‘meşru’ olmadığı, yeni gelecek başkanın önünü kapatacağını, kulübü de tazminat yüküyle karşı karşıya bırakacağını belirtip tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

EN KRİTİK DİVAN

G.Saray Divan Kurulu toplantısı önümüzdeki hafta içinde Türk Telekom Stadı’nda yapılacak. Toplantıya, başkan adayları da katılıp seçim öncesi çalışmalarını camiaya anlatacak. Divan üyesi Fatih Terim’in bu toplantıya gelip önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

DAVALA-ŞAHİN AYRILDI

Terim’in yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin, G.Saray’dan ayrıldı. Davala, teknik direktörlük yapacak.