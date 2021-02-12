Mustafa Cengiz: Yenilgiyi sindirebilmek asalet gerektirir!

12 Şubat 2021 Cuma, 16:34

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Help Steps ile yapılan iş birliği anlaşmasının ardından konuştu.

''ALİ KOÇ, BUNU SEN YAZDIRDIN!''

''Fenerbahçe ile bir maç yaptık. Kaç kaç bitti? Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Biz maalesef pusu kültüründen geldik. Alanya bizi yendi, helal olsun. Ama 5 dakika daha olsa ne olurdu? Verilen penaltıyı gördük, verilmeyeni de gördük. Ama biz bunları gündeme ve öne almadık. Biz günlerce hakem konuşan bir camia değiliz. Söyleriz ve geçeriz. Rakibimiz aylardır yenilgiyi örttü, golümüz verilmedi diyor. Hakemlerden en çok zarar gören biziz. 17 kulüpler adına diyerek karşı olunan tek kulüp biziz. Bizim açıklamamıza ithafen 'hakemler de insandır' diye açıklama yaptılar. Ali Koç, bunu sen yazdırdın! Hakemler hata yapabilir, biz bunu biliyoruz.''

''YENİLGİYİ SİNDİREBİLMEK DE ASALET GEREKTİRİR''

''Türk futbolu ya hep birlikte kalkınır ya da hep birlikte batar. Ben maç sonu taraftarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim de duymadığım, görmediğim şeyler olmuş. Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir. Rakip takımın başkanının stat amiri gibi hareket etmesi hoşumuza gitmedi. Rakibin sahasındayız, hiçbir saygısızlık olmadı. Alkışlandı, alkıştan rahatsız olmuşlar. Sen geldin, bizim evimizde voleybol maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Bu nasıl bir mantalite?''

''İRFAN CAN İÇİN SORU SORDUM, YİNE SORUYORUM''

''İrfan Can Kahveci transferinde kimseyi suçlamadım. Ne oyuncuyu ne de kulüpleri... Sadece soru sordum, yine soruyorum; Bana 10 milyon dedin, 7 milyon açıkladın. Bana 'arada uçurum var' dedin. Eğer 7 milyon euro ise demek ki uçurum yokmuş, neden bizimle pazarlık etmedin o zaman?''

''ABDURRAHİM ALBAYRAK'A YAPILAN SALDIRIDA SEVK BİLE YAPILMADI!''

"Arda Turan bu görüntüleri kendi hesabından mı yayınladı? Arda Turan nasıl sevk edildi? Daha önce Beşiktaş olayı var, ceza veremediler? Kim bunu sevk ediyor? Çok acı arkadaşlar. Arda'nın olayı yanlış ya da doğru ama sevk edilmemeliydi. Abdurrahim Albayrak'a yapılan saldırıda adamın elinde bıçak veya silah olsaydı bunun bedelini kim ödeyecekti? Kim ödeyecekti? Bununla ilgili sevk bile yapılmadı. Hiç küfretmeyen insan var mı aranızda? Arda, arkadaş arasında bunu yapmış. Ben bunu tasvip etmiyorum ama arkadaşlar arasında bu var. Bu yüzden sevk yapılmamalıydı. Böyle TFF, böyle hukuk olmaz.''