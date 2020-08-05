Mustafa Cengiz'den Arda'ya: Her insan hata yapar
Galatasaray Başkanı'ndan Arda Turan açıklaması geldi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın imza töreni sonrası açıklamalar yaptı.
Cengiz'in evindeki imza töreni sonrası, Arda Galatasaray forması ile fotoğraf çektirdi.
Galatasaray Başkanı Cengiz, "Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır.
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