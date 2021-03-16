Mustafa Cengiz'den Belhanda açıklaması!

16 Mart 2021 Salı, 16:18

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Muslera, öyle bir isim ki... Yerli, yabancı herkesin ittifakla sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız. Diğer futbolcular sakın alınmasın hepsi değerli. Bize olumsuz bakan rakiplerimiz bile Muslera'ya saygı ve sevgi gösteriyor. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera." dedi.

"ÜÇ KURUŞUN PEŞİNE DÜŞMEDİ"

"Muslera, 3 milyon 750 bin euro'dan 2.5 milyon euro'ya indi." diyen Cengiz, "Müthiş bir indirim. Gerçek kaptanlık, üç kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen bunları yaptı." şeklinde konuştu.

BELHANDA AÇIKLAMASI

Sözleşmesi feshedilen Belhanda hakkında da konuşan başkan Mustafa Cengiz, "Belhanda yönetimin aldığı karar. Rakipler bizi zayıflatmak için bir sorun var havası yaratmaya çalışıyorlar. Hocamız onay mercii değil, onay merciimiz genel kuruldur. Hocamızla asla ve asla aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız bu tuzağa düşmedi, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.