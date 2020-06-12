Mustafa Cengiz'le ilgili açıklama

12 Haziran 2020 Cuma, 23:50

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" denildi.