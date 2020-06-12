Mustafa Cengiz'le ilgili açıklama
Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay, ''Başkanımızın tedavisi planlandığı gibi sürüyor'' dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.
Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" denildi.
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