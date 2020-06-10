Mustafa Denizli: Artı sistemini getirenin zekası yoktur

10 Haziran 2020 Çarşamba, 08:39

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Denizli, "İlk hafta herkes için zor olacaktır, özellikle futbolcu ve teknik adamlar için. Soyunma odasından, tribünden nasıl sesler geldiğini duymak isterdik ve bir an önce onlarla birlikte olmak isterdik. İkincisi, futbolcu dediğin, normal insanlardan bağışıklık sistemi ve dirençleri daha güçlü, yaş olarak son derece müsait pozisyondalar. Dolayısıyla Covid-19'un sende, bende veya spor yapmayan insanlardaki etkisiyle sporcular üzerindeki etkisi çok farklı olur" dedi.

"AVM DAHA MI EMNİYETLİ"

"Ben, 'Ligler oynansın' demedim" diyen Denizli, "Ben, şartları ortaya koydum. Bugün, bir insan açısından bir AVM'de olmak mı daha emniyetli, seyircisi olmayan bir stadyumda olmak mı daha emniyetli? Söylemek istediğim buydu. Bu çocuklar, 'Ben futbolcu olacağım, buralara geleceğim.' mesajlarını verdiler, hepsi de son derece başarılı oldular" şeklinde konuştu.

Yabancı sınırlaması ile ilgili konuşan Denizli, "Futbolcu, zaten kendini yaratır. Birini alıp, 'Ben bunu futbolcu yapacağım.' desen, dünya kadar uğraşsan yapamazsın. Artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı? 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1, hadi ya, hesap tutacaksın oyunun içinde. Bu, mecburiyetten hasıl olmuştu. O zaman artılı sistemdi. 3+1 geldi, 4+2 geldi. Artılı sistemi uygulamaya koyanların asla bir zekası yoktu, orada bir eksiklik vardı" açıklamasını yaptı.

Açıklamalarına devam eden Denizli şu sözleri kullandı:

Galatasaray'da 3 yabancıyla oynuyordum. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman bir evvelki sezondan 5 futbolcu kalmıştı. Çoğunluğunu yabancı, bir kısmını da genç Türk futbolculardan oluşturarak 17 kişilik bir kadro kurmuştuk. 14 yabancı üzerine konuşuyoruz devamlı ama bu esasında 14 Türk futbolcu üzerine kurulu bir sistem. 14 yabancın olmazsa hiçbir şey olmuyor ama 14 Türk'ün olmazsa, orada problem var.

"AVANTAJLI GÖRÜNEN TEK TAKIM, BAŞAKŞEHİR"

En avantajlı takımın Başakşehir olduğunu kaydeden Denizli, "Karşısındaki rakipleri, hocanın futbolcuları. Benim de futbolcularım, onun da futbolcuları. Puan olarak geride ama teorik olarak önde. Bütün bunları, zorluk dönemini, ülkede en fazla yaşayan insan, Fatih Terim. Dolayısıyla burada o tecrübelerin katkısı daha farklı olabilir. Bu ortamda en fazla avantajlı görünen tek takım, Başakşehir. Bu şartlar gereği. Başakşehir, 40-50 bin taraftarla, iç saha maçlarını, Trabzonspor-Galatasaray-Sivasspor gibi oynayan bir takım değil" dedi.

"73 PUAN, MUTLAK ŞAMPİYON YAPAR"

Denizli son olarak, "Bölüm bölüm Galatasaray'ın iyi maçları var, Trabzonspor'un var. Sivasspor'un maçlarından keyif aldım, düşmeyen bir standartları var. 73 puan, mutlak şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.