Mustafa Denizli, Süper Lig için iddialı konuştu
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz"dedi.
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz." dedi.
Denizli, futbol psikolojisinin zaman zaman ters tepkiler veren bir oyun olduğunu, 3-2’lik galibiyetin farklı yorumlanabileceğini söyledi.
Müsabakayı daha farklı kazanabileceklerini aktaran Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolcularım üzüldü tabi. İkinci gol futbolcularımızı biraz üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçseydik farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Neticede Altay’ın ne kadar önemli bir camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Oyunda konuşulacak pozisyonlar varsa sadece bizim tarafımızda üretildiğini söylemek mümkün. Daha dikkatli vuruşlar yapabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Sonuç böyle tecelli etti."
Denizli, rövanşta çıkabilecek 3 neticeden 2'sinin kendilerini finalist yapacağını belirterek, "Dolayısıyla biz rövanşa da aynı duygularla, hazırlıklarımızı da tam yaparak hazırlanacağız. Camiamıza inşallah mutlu bir ikinci maç sonucu göndereceğiz." diye konuştu.
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