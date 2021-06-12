Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi etkinliklerle kutlanacak

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktıktan sonra Amasya’ya gelişi ve bir ihtilal bildirgesi olan Amasya Genelgesi’ni yayımlayışının 102’nci yıldönümü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı şekilde kutlanacak. Atatürk’ün Amasya’ya geldiği 12 Haziran günü saat 17.30’da Amasya’nın girişindeki Cülüs Tepe’de temsili olarak Mustafa Kemal Atatürk karşılanacak. Atatürk’ün Amasya’ya gelişi Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından temsili olarak canlandırılıp, Cülüs Tepe’den kent merkezi’ne kadar Atatürk ve bayrağa saygı yürüyüş korteji oluşturulacak. Anıt meydanında İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı duruşu yapılık Atatürk anıtına çelenk sunum töreni yapılacak.

‘KUTSAL İSYAN BİLDİRGESİ’

CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “12 Haziran 1919’da bağımsızlık meşalesini yakmak için Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele’nin gerçek anlamda başlangıcı sayılabilecek Amasya Tamimi’ni 22 Haziran 1919 tarihinde yayımlamıştır. Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde önemi olan metindir. ‘Amasya Genelgesi daha ilk maddeleri ile İstanbul Hükümeti’ne karşı bir isyanın simgesidir. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi’nde Kurtuluş Savaşı’nın ilk bağımsızlık programını hazırlamış ve bağımsızlığa ulaşmak için atılacak ilk adımları ve yapılması gereken öncelikleri belirlemiştir. Devamında ‘İstanbul Hükümeti’nin görevini ve sorumluluğunu yerine getiremediğini’ ifade ederek, ulusu göreve çağırmıştır.”