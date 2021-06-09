“Atatürk’ün de namaz kıldığı tarihi ibadethane harabeye dönmüş durumda”

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:27

CHP Kocaeli Milletvekili ve PM üyesi Tahsin Tarhan, bugün Ekonomi Masasıyla birlikte Bitlis’i ziyaret etti. Tarhan, Bitlis’in Gazibey Mahallesinde bulunan, eski adı Kureyş Camii olan daha sonra Gazibey Cami olarak adlandırılan ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün 1916 yılında ziyaret ederek namaz kılması nedeniyle halk arasında Atatürk Cami olarak bilinen camiyi gezdi.

Camiiyle ilgili yurttaşlardan bilgi alan Tahsin Tarhan, “Bitlis deyince akla beş minare gelir. Atatürk Camii’nin hali gerçekten üzücü. Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis’e geldiği zaman bu camide namaz kılmış. Bu caminin inşaatına baktığınız zaman terkedilmiş olduğunu görüyoruz. Kimse tadilatın tamamlanmasına yardım etmiyor. 3 ay içinde tamamlanacak denen tadilatın bir yıldır devam ettiğini öğrendim. Birileri tadilatın bitmesini istemiyor. Burası harabeye dönmüş durumda” diye konuştu.

“HALK BİR YILDIR İBADET EDEMİYOR”

“Ulu Önder Mustafa Kemal’in aziz hatırasını yok etmek isteyenler bugün ibadethanenin tadilatını bitirmekten kaçınmaktadır” diyen Tarhan “Tarihi ibadethaneyi tadilat adı altında metruk bırakmak kimsenin haddi değildir. Halkın caminin adının ‘Atatürk’ diye anılmasından kaynaklı olarak tadilatın bitirilmediği söyleniyor. Camide herhangi bir tadilat çalışması yapılmıyor. Halk mahallesindeki camide 1 yıldır ibadet edemiyor. Buna rağmen burada halen bir çalışma yok. Bu da vatandaşın bu konudaki iddialarında doğruluk payı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.