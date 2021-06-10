Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Atatürk'e lanet okuyan imam kınandı, AKP ve MHP'liler salonu terk etti

10 Haziran 2021 Perşembe, 21:36

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran toplantısında, Ayasofya'da Atatürk’e yapılan hakaret, CHP ve İYİ parti grupları tarafından kınandı. AKP ve MHP grubu ise salonu terk etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde bugün yapılan Haziran Ayı Meclis toplantısının açılışında, Ayasofya'daki bir etkinlikte imam Mustafa Demirkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözleri nedeniyle CHP ve İYİ Parti grupları tarafından kınandı.

Kınama metninin okunmasının ardından AKP’li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ayasofya imamının açıklamasında Bakara Suresi’nin 114. Ayeti’nin okunduğunu iddia ederek bu metni onaylamadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ayasofya’da devlet erkânının olduğu programda imamın, Bakara Suresi’nin ayetini değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e isim vermeden hakaret eden ifadeler kullandığını ve Millet İttifakı olarak bu olayı kınadıklarını söyledi.

Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükseldi. Tartışmaların ardından AKP ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda, Ayasofya'da gerçekleşen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Mustafa Demirkan adlı imam, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okumuştu.

İmam, Atatürk'e atfen, "Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Demirkan’ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş, Twitter’da #HaddiniBilMustafaDemirkan etiketi gündemde ilk sıraya yükselmişti.