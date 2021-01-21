Mustafa Koç, kabri başında anıldı
Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da yaşamını yitiren Mustafa V. Koç için kabri başında anma töreni düzenlendi.
Koç Topluluğu açıklamasına göre, 21 Ocak 2016’da vefat eden Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.
Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve merhumun sevenleri katıldı.
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu burada yaptığı konuşmada, "Mustafa Bey; çevresindekilere heyecan ve umut aşılayan, yaşama ve topluma değer katan, vizyon sahibi, hayatı seven, ilham veren bir liderdi. Hep en iyisini yapma gayretinde oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicdanının sesini dinledi. Alçakgönüllüydü, samimiydi" ifadelerini kullandı.
Merhum Mustafa Koç'un hayatına dokunduğu herkesin saygısının yanında sevgisini de kazandığını aktaran Çakıroğlu, "Kıymetli hatırasını yüreğimizde yaşatacak, bize miras bıraktığı liderlik vizyonunu Koç Topluluğu'nu daha da ileri taşıma gayretimizde rehber kabul edeceğiz. Mustafa Bey’i, ayrıca 7 yıl önce yine Ocak ayında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Nusret Arsel’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmetle ve özlemle anıyorum. Nur içinde yatsınlar" diye devam etti.
Koç Holding resmi Twitter hesabından da, "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü halen en derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç’u sevgi ve özlemle anıyoruz" mesajı paylaşıldı.
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