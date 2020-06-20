"Mustafa Necati'nin adını silemeyeceksiniz"

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:31

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy ve Üsküdar İlçe Başkanlıkları, Eski Milli Eğitim Bakanı, Cumhuriyet aydını Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan kültür evine, Atatürk'e 'Firavun' diye hakaret eden Nuri Pakdil'in adının verilmesini protesto etti.

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'ndaki Mustafa Necati Bey heykeli önünde basın açıklamasında bulunan CHP'liler, "Bu yapılan, Cumhuriyetin en başarılı, en sevilen, en ilerici Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati beyin anısına da, Cumhuriyete de saygısızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Mustafa Necati adını silemeyeceksiniz" dedi.

Açıklamaya Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yanı sıra CHP'li üyeler ve gönüllüler katıldı.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ankara’daki “Mustafa Necati Kültür Evi”nin adı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değiştirilerek “Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yapılmıştır. Bu kabul edilemez.

Orası Cumhuriyetin unutulmaz devrimci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğural’ın evidir. Mustafa Necati bey, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde karma eğitimi, yeni alfabeyi, millet mekteplerini getiren, öğretmene saygıyı ve özlük haklarını yerleştiren, Köy Enstitüleri’nin temelini atan, ortaöğrenimi parasız hale getiren kişidir. Genç yaşta ölümü üzerine Atatürk’ün ağladığı kişidir. O, Türk devriminin çoban yıldızlarından biridir. Kısacık ömründe, öğretmenlik, avukatlık, Kuvayı Milliyecilik, milletvekilliği, İmar ve İskan Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi pek çok ve önemli görevler yapmıştır. İmar ve İskan Bakanlığı’nı kurmuştur. Adalet bakanlığı döneminde şer’i mahkemeler kaldırılmıştır. Aldığı her görevde başarılı olmuş, yenilikçi, atılımcı kişiliğiyle hep öncü olmuştur.

Ankara’daki evi, kendisinin vefatından sonra kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere TBMM’ye, 2018 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir. Mustafa Necati Kültür Evi, AKP iktidarının ilk yıllarında da Kültür Bakanlığı tarafından bir kuru fasulyeciye verilmek üzere iken gösterilen tepkiler sonucunda bu yanlış karardan dönülmüştür.

Şimdi de Mustafa Necati Kültür Evi’nin kapısına “Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelası asılmıştır. Üstelik Nuri Pakdil, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığıyla bilinen bir isimdir.

Bu yapılan, Cumhuriyetin en başarılı, en sevilen, en ilerici Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati beyin anısına da, Cumhuriyete de saygısızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Mustafa Necati adını silemeyeceksiniz. "