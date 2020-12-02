AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki akademisyene 'ölüm' mesajı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:04

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Karar Gazetesi yazarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kuran'daki bazı ayetler üzerine yaptığı konuşma sonrası AKP medyasında ve islamcı cenahta hedef oldu.

Prof. Dr. Öztürk'ün bir programda yaptığı ve "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadelerini kullandığı konuşmasını haberleştiren Yeni Şafak, Takvim, Star Gazetesi, En Son Haber gibi AKP yanlısı yayın organları, Öztürk'ün üniversiteden ihraç edilmesini istedi.

ÜNLÜ BOŞ DURMADI: ALLAH SİZE SORACAK

Öztürk'ü hedef gösterenler yalnızca AKP medyası ile sınır kalmadı. İlahiyatçı hocayı linç furyasına İsmailağa cemaatinin "ekran yüzü" Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Ünlü, sosyal medyada oluşturulan "#MustafaÖztürkİhraçEdilsin" etiketini kullanarak "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" diye yazıp "Vebâldesiniz! Allâh size soracak!" ifadelerini kullandı.

AÇIKÇA 'ÖLÜM' İSTEDİ

Ünlü'nün cemaat müritleri ve islamcılar tarafından çokça paylaşılan bu çağrısına yanıt verenlerden birinin sözleri ise diğerlerinden hayli farklı oldu. Twitter'da @krtll_hf ismini kullanan bir sosyal medya kullanıcısı, Öztürk'e hem ağır hakarette bulundu hem de öldürülmesi gerektiğini yazdı.





ERDOĞAN VE YILDIRIM'LA BOY BOY FOTOĞRAFLAR

Instagram'da da kullandığı asıl ismi Fikret Kartal olan bu sosyal medya kullanıcısı, son dönemde AKP'li gençlerin nasıl lüks ve şatafat içinde yaşadığını ortaya koyan paylaşımlarıyla dikkat çeken "AKP çocukları" isimli hesap tarafından afişe edilmişti.

O hesabın yaptığı paylaşımlarda, Fikret Kartal isimli şahsın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım'la fotoğrafları bulunuyor. Instagram hesabında bayrak ve elinde tüfekle boy gösteren Kartal'ın bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içerisinde fotoğrafları da yer alıyordu.



