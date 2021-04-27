Mustafa Sandal, A Milli Takım'a özel şarkı yazacak

27 Nisan 2021 Salı, 09:32

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda EURO 2020 için de bir şarkı beklediğini açıklamıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e cevap gecikmedi. Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından A Milli Takım için özel bir şarkı hazırlayacağını açıkladı. Sandal şu ifadeleri kullandı:

"2002’de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır"