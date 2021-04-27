Mustafa Sandal, A Milli Takım'a özel şarkı yazacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda EURO 2020 için de bir şarkı beklediğini açıklamıştı. Şenol Güneş'e ilk geri dönüş şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası için özel bir şarkı hazırlayacağını açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda EURO 2020 için de bir şarkı beklediğini açıklamıştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e cevap gecikmedi. Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından A Milli Takım için özel bir şarkı hazırlayacağını açıkladı. Sandal şu ifadeleri kullandı:
"2002’de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır"
Video Haberler
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- BioNTech aşısı olanlarda kritik semptom
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!